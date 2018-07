Teheran (AFP) Der Iran hat nach Angaben seines geistlichen Oberhaupts, Ayatollah Ali Chamenei, eine Bitte der USA um Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückgewiesen. Die US-Regierung habe "über ihren Botschafter im Irak" um Kooperation im Kampf gegen IS gebeten, hieß es am Montag auf Chameneis Internetseite. Er habe dies aber "abgelehnt, weil sie schmutzige Hände haben". Zudem sei US-Außenminister John Kerry auf seinen iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif zugekommen, der aber ebenfalls abgelehnt habe.

