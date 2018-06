Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Miley Cyrus (21) polarisiert mit einer improvisierten Coverversion eines Folk-Songs, der in der Version von Led Zeppelin international besonders bekannt ist.

"Babe I'm Gonna Leave You" hatte die 21-Jährige am Freitagabend als ihre Version "Baby, I'm Gonna Leave You" bei Soundcloud hochgeladen. Innerhalb von zwei Tagen wurde der Song mehr als 400 000 Mal abgespielt.

Einige ihrer Fans reagierten euphorisch, es finden sich aber auch kritische Kommentare wie "Jemand sollte diese Gotteslästerung beenden" und "Das ist Mord an dem Song". "Babe I'm Gonna Leave You" war als Folklied entstanden und von Joan Baez populär gemacht worden, bevor Led Zeppelin dem Song zum ganz großen Durchbruch verhalfen. Vor einer Woche hatte Cyrus auf Instagram angekündigt, sich an den Song "I'm Your Man" von Leonard Cohen zu wagen, was in sozialen Netzwerken ebenfalls gemischte Reaktionen hervorrief.