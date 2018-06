München (dpa) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will Bedenken gegen seine Pkw-Maut-Pläne aus den Reihen der Union schon im Gesetzentwurf berücksichtigen. Er werde einen Gesetzentwurf vorstellen, der offene Fragen so beantworte, dass alles befriedet sei, sagte Dobrindt vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Details nannte er nicht. Zudem betonte er, dass es auch im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens noch Änderungen geben könne.

