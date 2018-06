Köln (SID) - Das deutsche Radsport-Team NetApp-Endura hat für seinen Neustart in der kommenden Saison unter dem Namen Bora den Rundfahrtspezialisten Dominik Nerz (Wangen) als Kapitän verpflichtet. Der 25-Jährige, der am Sonntag die Vuelta auf den 18. Platz beendet hatte, wechselt vom BMC Racing Team zu Bora und wird damit 2015 unter anderem an der Seite der deutschen Tour-Starter Paul Voss (Rostock) und Andreas Schillinger (Kümmersbruck) sowie Zeitfahrspezialist Jan Barta (Tschechien) fahren.

"Mit Dominik haben wir den Wunschkandidaten für unser neues Team gewonnen. Er ist der beste deutsche Rundfahrer, hat die erfolgreichsten Jahre noch vor sich und ist bereit für eine Führungsposition", sagte Team-Manager Ralph Denk: "Ich bin zuversichtlich, dass sich Deutschland bald nicht nur über seine erfolgreichen Sprinter und Zeitfahrer, sondern auch über Erfolge in den Klassements freuen wird. Denn das Ziel ist klar: Dominik ist ein Kandidat für die Top 10 einer Grand Tour."

Mit seinem Wechsel kehrt Nerz nach vier Saisons bei den Teams Liquigas?Cannondale und BMC wieder zurück zu einem deutschen Team. Im Jahr 2010 hatte er seine Profikarriere beim Team Milram begonnen.

"Ich sehe im neuen Team eine Riesen-Chance für mich. Mir wird das Vertrauen entgegengebracht, mein gesamtes Potenzial auszuschöpfen und die Kapitänsrolle bei den großen Rundfahrten zu übernehmen. Dazu kommt, dass ich dies in einem deutschen Team umsetzen darf", sagte Nerz, der bei Bora einen Zweijahresvertrag erhält.