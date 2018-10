Bangkok (AFP) Zwei junge britische Urlauber sind in Thailand ermordet worden. Die nackten Leichen der Frau und des Mannes, die beide 24 Jahre alt waren, wurden am Montag an einem Strand der südlichen Insel Koh Tao gefunden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wiesen die Toten Kopfverletzungen auf. Etwa 35 Meter weiter entfernt fanden die Ermittler eine blutbefleckte Hacke. Die Polizei fahndete nach dem Täter oder den Tätern, die noch auf der kleinen Insel vermutet wurden.

