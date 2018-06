Frankfurt/Main (AFP) Trotz des angekündigten Pilotenstreiks will die Lufthansa alle für Dienstag geplanten Langstreckenflüge aus Frankfurt am Main starten lassen. Es komme voraussichtlich zu keinen Flugausfällen, bei 24 der 40 Verbindungen seien lediglich die Abflugzeiten geändert worden, teilte die Lufthansa am Montag mit. Teilweise würden die Abflugzeiten aus dem Streikzeitraum hinausgeschoben, sagte ein Sprecher. Seinen Angaben zufolge kommen zudem auch sogenannte Management-Piloten zum Einsatz, die in dem Konzern neben ihrer Pilotentätigkeit eine Führungsposition innehaben.

