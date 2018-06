Donezk (AFP) Bei neuen schweren Gefechten sind in der Rebellenhochburg Donezk in der Ostukraine sechs Zivilisten getötet worden. Wie ein Vertreter der Stadtverwaltung am Montag sagte, wurden die Zivilisten seit Sonntag bei Kämpfen zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen getötet.

