New York (AFP) Vor dem offiziellen Beginn eines Blauhelmeinsatzes der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine sofortige Waffenruhe in dem Land gefordert. Zudem müssten alle Konfliktparteien zu einem "integrativen politischen Prozess" bereit sein, mahnte Ban am Sonntag in New York. Der bisherigen Friedenstruppe der Afrikanischen Union, Misca, dankte er für ihre Arbeit. Die Soldaten hätten "viele Menschenleben gerettet und geschützt", erklärte Ban.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.