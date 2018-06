Rom (AFP) Nach einem Schiffsunglück im Mittelmeer werden bis zu 500 Tote befürchtet. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Montag in Rom mit. Demnach berichteten zwei Palästinenser, die am Donnerstag von einem italienischen Frachter gerettet wurden, ihr Flüchtlingsschiff sei vor Malta von den Schleppern versenkt worden.

