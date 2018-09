San Francisco (AFP) Apple hat eine Rekordnachfrage nach den neuen Modellen seines iPhones vermeldet. In den ersten 24 Stunden seien mehr als vier Millionen Vorbestellungen für das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus eingegangen, teilte der US-Technologiekonzern am Montag mit. Die "größten Vorbestellungen in der Geschichte des iPhones" führten allerdings dazu, dass einige Kunden länger als geplant auf die Auslieferung der Multimediahandys warten müssten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.