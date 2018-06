Los Angeles (AFP) Weil sie offenbar für eine Prostitutierte gehalten wurde, ist die US-Schauspielerin Danièle Watts in Los Angeles kurzzeitig festgenommen worden. Die Ordnungshüter der kalifornischen Metropole hätten einen Hinweis auf eine "unanständige Zurschaustellung (...) eines Mannes und einer Frau in einem Mercedes mit offener Tür" erhalten, teilte die Polizei am Sonntag (Ortszeit) auf ihrer Website mit. Daraufhin hätten die Beamten das Paar festgenommen. Bei der Befragung habe sich herausgestellt, dass die beiden sich nichts zuschulden kommen ließen. Sie kamen wieder frei.

