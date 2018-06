Stockholm (dpa) - Nach der Parlamentswahl in Schweden sucht der sozialdemokratische Spitzenkandidat Stefan Löfven einen Regierungspartner. Er wolle eine handlungsfähige Regierung für Schweden bilden, kündigte Löfven in der Nacht in Stockholm an. Zuvor hatte Schwedens konservativer Regierungschef Fredrik Reinfeldt seinen Rücktritt angekündigt. Seine bürgerliche Koalition hatte nach vorläufigen Zahlen eine schwere Schlappe erlitten. Löfven kann sich auch eine Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien vorstellen, um den erstarkten Rechtspopulisten die Stirn zu bieten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.