Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag der radikalislamischen Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag drei Soldaten der Nato-geführten Isaf-Truppe getötet worden. Mindestens 13 afghanische Zivilisten seien verletzt worden, teilte die Isaf in einer Erklärung mit. Am frühen Morgen hatte ein Selbstmordattentäter nahe der US-Botschaft in Kabul ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen ausländischen Militärkonvoi gelenkt, es folgte eine heftige Explosion.

