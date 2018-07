Berlin (AFP) Zur Unterstützung der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine prüft die Bundeswehr den Einsatz von Aufklärungsdrohen vom Typ "Luna" in dem Land. Wie das Bundesverteidigungsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte, soll ein 14-köpfiges Team gemeinsam mit französischen Experten in den kommenden Tagen vor Ort herausfinden, "ob und unter welchen Rahmenbedingungen eine Unterstützung der OSZE-Mission möglich wäre". Die Erkundungen für einen möglichen Einsatz "außerhalb der bisherigen umkämpften Gebiete" in der ostukrainischen Region Lugansk erfolge unter OSZE-Führung und -begleitung.

