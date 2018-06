Düsseldorf (AFP) Die deutsche und die britische Industrie wenden sich gemeinsam gegen eine Ausweitung der Sammelklagen in den USA. Es bestehe die Gefahr, dass sich künftig unbegrenzt Unbeteiligte Sammelklagen anschließen könnten, heißt es in einem gemeinsamen Appell von vier Wirtschaftsverbänden an das Oberste Verfassungsgericht der USA, aus dem das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) zitierte. Dies stelle eine ernsthafte Bedrohung für britische und deutsche Unternehmen dar, die eine wichtige Rolle in der US-Wirtschaft spielten.

