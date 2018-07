Tönisvorst (AFP) Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika wollen das Medikamenten-Hilfswerk action medeor und die Duisburger Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany zwei Isolierstationen für die Behandlung von Ebola-Patienten in Liberia aufbauen. Am Mittwoch reist ein Team von I.S.A.R Germany zu diesem Zweck in die liberianische Hauptstadt Monrovia, wie die Organisationen am Dienstag im nordrhein-westfälischen Tönisvorst mitteilten. Die beiden Isolierstationen sollen über insgesamt 44 Behandlungsplätze verfügen. Das liberianische Gesundheitsministerium hatte den Helfer zufolge dringend um diese Unterstützung gebeten.

