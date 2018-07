Berlin (AFP) IS-Terror im Irak und in Syrien, Angst vor Dschihad-Rückkehrern, Empörung über "Scharia-Polizei"-Patrouillen in Wuppertal, Anschläge auf Moscheen: Der Islam steht in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland so schlecht da wie schon lange nicht mehr. Auch der latente Vorwurf an die muslimischen Verbände, sich nicht deutlich genug von Extremismus abzugrenzen, wird wieder lauter. Mit einem bundesweiten Aktionstag will der Koordinationsrat der Muslime (KRM) am kommenden Freitag ein Zeichen gegen Gewalt und Hass setzen. Gegen jegliche Gewalt - auch die gegen Muslime.

