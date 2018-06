Berlin (AFP) Der weltgrößte Online-Videodienst Netflix ist am Dienstag in Deutschland an den Start gegangen. "Jederzeit und überall" hätten deutsche Kunden nun Zugriff auf zahlreiche Serien und Filme, teilte Netflix-Chef Reed Hastings mit. Der Zugang zum Angebot des Streaming-Dienstes ist ab 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Nach Abschluss eines Abonnements kann der Kunde unbegrenzt via Internet auf das Angebot von Netflix zugreifen - über den Fernseher, den Tabletcomputer, Smartphones oder auch über die Spielekonsole.

