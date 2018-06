Rüsselsheim (AFP) Angesichts dramatischer Absatzschwierigkeiten drosselt Opel seine Produktion in Russland. Die Fertigung im Werk St. Petersburg werde auf Einschichtbetrieb zurückgefahren, teilte die Opel Group am Dienstag in Rüsselsheim mit. Nach Angaben eines Sprechers sollen 500 der 4000 Mitarbeiter in Russland ein Abfindungsangebot erhalten. 2000 davon arbeiten im Werk in St. Petersburg, wo derzeit der Opel Astra und der Chevrolet Cruze gebaut werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.