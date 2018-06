Karlsruhe (AFP) Reiseveranstalter müssen bei der Bestätigung einer gebuchten Flugreise nur das Datum, nicht aber die Uhrzeit für Ab- und Rückflug nennen. Wenn beide Seiten bei Vertragsabschluss lediglich das Flugdatum vereinbaren, etwa weil Flugzeiten noch nicht bekannt sind, muss auch die Reisebestätigung keine weiteren Angaben enthalten, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil entschied. (AZ. X ZR 1/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.