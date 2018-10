Berlin (AFP) Die gesetzlich Versicherten in Deutschland leiden häufig an einer deutlichen Unterversorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Barmer GEK, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. So fehlt es etwa bei chronischen Wunden am Unterschenkel an den notwendigen Kompressionstherapien: Nur 40 Prozent der Patienten bekommen die nötigen Strümpfe oder Bandagen, wie Barmer-GEK-Vize Rolf Ulrich Schlenker bei der Vorstellung des Heil- und Hilfsmittelreports am Mittwoch in Berlin erklärte.

