Frankfurt/Main (AFP) Der Fahrdienst-Anbieter Uber darf seine Dienste in Deutschland vorerst wieder anbieten. Das Landgericht Frankfurt am Main hob in einem am Dienstag verkündeten Urteil die einstweilige Verfügung auf, mit der dem Taxi-Konkurrenten deutschlandweit die Vermittlung von Fahrern ohne Konzession untersagt worden war. Allerdings erging diese Entscheidung eher aus formalen Gründen, weil die Taxibranche nach Ansicht des Gerichts für ein Eilverfahren zu spät gegen Uber vorging. (Az. 2-03 O 329/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.