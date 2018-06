Paris (AFP) Der umstrittene Fahrdienstanbieter Uber weitet sein Angebot in Frankreich aus. Nach Paris, Lyon und Lille will der Taxi-Konkurrent seine Dienste jetzt auch in den südfranzösischen Städten Bordeaux, Nizza und Toulouse anbieten, wie Uber am Dienstag mitteilte. In Deutschland hatte das Landgericht in Frankfurt am Main dem Taxi-Konkurrenten Anfang September per einstweiliger Verfügung bundesweit die Vermittlung von Fahrern untersagt. Uber legte dagegen Widerspruch ein, eine mündliche Verhandlung dazu war für Dienstag am Frankfurter Landgericht angesetzt.

