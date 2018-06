New York (AFP) Weltweit sind im vergangenen Jahr 6,3 Millionen Kinder an Krankheiten gestorben, die größtenteils vermeidbar oder behandelbar sind. Dies seien 200.000 Todesfälle weniger als 2012, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag mit. Seit dem Jahr 1990 habe sich die durchschnittliche Sterblichkeitsrate um 49 Prozent verringert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.