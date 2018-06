Berlin (AFP) Die Zahl der Deutschen, die sich mit anderen ein Auto teilen, ist niedriger als angenommen. Dieser Tage habe sich der millionste Carsharing-Nutzer registriert, teilte der Bundesverband Carsharing am Dienstag mit. Da es aber viele Angebote gebe, sei nicht möglich festzustellen, wer dies genau sei. Die vom Hightechverband Bitkom in der vergangenen Woche veröffentlichte Zahl von vier Millionen Nutzern in Deutschland stimme aber "leider" nicht.

