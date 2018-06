Straßburg (AFP) Begleitet von massiver Kritik an Russland hat das Europaparlament am Dienstag die Ratifizierung des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine vorbereitet. Die russische Regierung müsse endlich zeigen, dass sie zu ihren Verpflichtungen stehe, sagte EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle am Dienstag vor dem Plenum in Straßburg. Dazu gehöre, dass Moskau das Völkerrecht und die territoriale Souveränität seiner Nachbarn achte.

