München (SID) - Verteidiger Vincent Kompany leidet auch sechs Jahre nach seinem Abschied mit seinem Ex-Klub Hamburger SV. "Klar verfolge ich das noch. Ich finde es schade, dass es momentan nicht klappt. Das Potenzial des HSV muss für die Top 5 reichen", sagte der Belgier in München. Der 28-Jährige trifft am Mittwoch mit Manchester City in der Champions League auf den FC Bayern.

"Als ich beim HSV war, hatte ich immer das Gefühl, bei einem großen Verein zu sein", sagte Kompany. Der Abwehrspieler war 2006 vom RSC Anderlecht nach Hamburg gewechselt, zwei Jahre später zog er nach Manchester weiter. Nach drei Spieltagen steht der HSV ohne Sieg und Tor auf dem letzten Platz der Tabelle.