Bagdad (AFP) Inmitten des Kampfes gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat hat der Irak weiter keine Minister für Inneres und Verteidigung. Das Parlament in Bagdad lehnte am Dienstag die Kandidaten von Ministerpräsident Haidar al-Abadi für die Posten ab. Die Abgeordneten stimmten auch gegen den Kandidaten für das Tourismusressort. Lediglich Mehsen Hassun wurde als Minister für Wasserressourcen bestätigt. Al-Abadi kündigte zum Ende der Sitzung an, er werde nach Abstimmung mit den politischen Fraktionen neue Kandidaten für die beiden Schlüsselressorts vorschlagen. Die nächste Parlamentssitzung soll am Donnerstag stattfinden.

