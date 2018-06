Rom (AFP) Der italienische Vize-Außenminister Lapo Pistelli hat implizit eingestanden, dass Italien in einigen Fällen für die Freilassung entführter Bürger Lösegeld gezahlt hat. Das Vorgehen variiere von Fall zu Fall, sagte Pistelli am Dienstag im italienischen Rundfunk. In der "Mehrheit der Fälle", bei denen die Freilassung der Geiseln erreicht wurde, sei kein Geld geflossen. Die Regierung habe bisher nie militärisch eingegriffen, doch bedeute dies auch nicht, dass sie stets Geld gezahlt habe. Das Prinzip, grundsätzlich kein Lösegeld zu zahlen, nannte Pistelli "ein wenig mechanisch".

