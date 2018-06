Ottawa (AFP) Kanada hat 69 Soldaten der Spezialkräfte in den Nordirak geschickt, um die irakische Armee beim Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu unterstützen. Dies teilte der kanadische Regierungschef Stephen Harper am Dienstag dem Parlament auf Anfrage der Opposition mit. Demnach soll der Einsatz zunächst einen Monat dauern, könne aber verlängert werden. Laut Harper sollen die Spezialkräfte der irakischen Armee mit "strategischen und taktischen Ratschlägen" zur Seite stehen. Zudem unterstützt Kanada die Regierungstruppen und die kurdischen Milizen mit Militärausrüstung.

