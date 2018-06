Mossul (dpa) - Bei US-Luftangriffen in der Nähe der nordirakischen Stadt Mossul sind Augenzeugenberichten zufolge mindestens 22 Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat ums Leben gekommen. Einwohner berichteten, die US-Jets hätten mehrere IS-Stellungen im Umland der Stadt attackiert. Mit Hilfe von US-Luftangriffen hatten kurdische Peschmerga-Einheiten im vergangenen Monat eine Offensive gegen die Extremisten im Nordirak begonnen. Die USA haben in ihrem Kampf gegen die IS jetzt erstmals auch ein Ziel im Großraum Bagdad bombardiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.