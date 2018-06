Den Haag (AFP) Angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel wollen die Niederlande in den kommenden drei Jahrzehnten 20 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investieren. Die Regierung in Den Haag legte am Dienstag einen Masterplan vor, der die Errichtung neuer Sperrwerke und die Verstärkung bestehender Deiche vorsieht. Umweltministerin Melanie Schultz van Haegen sprach bei der Vorstellung des Projekts im Parlament von einem "neuen Kapitel in der Geschichte unseres jahrhundertealten Verhältnisses zum Wasser".

