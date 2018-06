Den Haag (AFP) Angesichts des Vielzahl an Konflikten in der Welt hat der niederländische König Willem-Alexander eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben angekündigt. Das Verteidigungsbudget werde von 2015 an um jährlich 100 Millionen Euro erhöht, sagte der König zur traditionellen Eröffnung des Parlaments am Dienstag. Der Monarch verwies in der Rede, die gemäß der Tradition weitgehend von Ministerpräsident Mark Rutte geschrieben wurde, zur Begründung auf "wachsende Spannungen rund um die Welt". Damit werde der bisherige Trend zur Kürzung revidiert, sagte der König.

