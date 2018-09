Paris (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat Vorschläge für einen international koordinierten Kampf gegen die legale Steuervermeidung durch multinationale Unternehmen vorgelegt. Es handle sich den ersten Teil eines Aktionsplans, der die "Spielregeln verändern wird", erklärte die OECD am Dienstag in Paris. Die Maßnahmen sollen Schlupflöcher stopfen, die es Unternehmen ermöglichen, Gewinne in Steueroasen oder Länder mit niedrigen Steuersätzen zu verlagern.

