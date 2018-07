Köln (SID) - Zwei deutsche Klubs starten am Abend in die Champions League Saison. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es dabei wie im Vorjahr mit dem englischen Vertreter FC Arsenal zu tun. Bayer Leverkusen muss auswärts beim französischen Vizemeister AS Monaco ran. Ein Spiel mit deutscher Beteiligung findet auch in Madrid statt: Toni Kroos startet mit Real gegen den Schweizer Serienmeister FC Basel. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.

Bei der Volleyball-WM in Polen spielt die deutsche Mannschaft in der dritten WM-Runde gegen Frankreich. Mit einem Sieg würde die Auswahl von Trainer Vital Heynen dem Ziel Halbfinale deutlich näherkommen. Die Partie in Kattowitz beginnt um 20.25 Uhr.