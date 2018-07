Frankfurt (dpa) - Lufthansa-Passagiere können aufatmen: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat überraschend einen für heute geplanten Streik am Frankfurter Flughafen abgesagt. Die Lufthansa will nun weitgehend nach Plan fliegen. Die Lufthansa will nun am Dienstag weitgehend nach Plan fliegen. Allerdings bleibt es bei der Änderung, dass am Morgen sieben Flüge vom Frankfurter Flughafen aus früher losgehen. Cockpit begründete die Streikabsage damit, neue Gespräche mit der Airline anzupeilen. Bei dem Tarifkonflikt geht es um Regelungen zum Vorruhestand der Piloten.

