Bangkok (AFP) In Thailand hat sich eine Frau durch einen Sprung in ein Becken mit hunderten Krokodilen das Leben genommen. Der Vorfall habe sich am Freitag in einem Tiergehege nahe Bangkok ereignet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Aussage ihrer Schwester habe die 65-Jährige "unter Stress und einer Depression" gelitten. Der bei einheimischen Familien und Touristen beliebte Tierpark vor den Toren der Hauptstadt ist vor allem für seine "Crocodile Wrestling Show" bekannt, bei der die Pfleger mit den gefährlichen Tieren auf Tuchfühlung gehen.

