Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag der radikalislamischen Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag drei Soldaten der Nato-geführten Isaf-Truppe getötet worden. Mindestens 13 afghanische Zivilisten seien verletzt worden, teilte die Isaf in einer Erklärung mit. Zur Nationalität der getöteten Soldaten wurden keine Angaben gemacht. Der Anschlag war die schwerste Attacke in Kabul seit Wochen.

