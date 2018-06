Kiew (AFP) Unmittelbar vor der geplanten Verabschiedung des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der Europäischen Union hat die Staatsführung in Kiew eine Gesetzesinitiative zur Stärkung der Autonomie der Regionen in das Parlament eingebracht. Präsident Petro Poroschenko übermittelte die Vorlage, mit der den ukrainischen Regionen mehr Selbstverwaltung zugebilligt werden soll, am Dienstag offiziell an das Parlament. Unter anderem werden darin für den 7. Dezember Kommunalwahlen in Teilen der umkämpften Regionen Donezk und Lugansk im Osten des Landes vorgeschlagen.

