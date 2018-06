Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben zur Bereitstellung von einer Milliarde Dollar (773 Millionen Euro) zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika aufgerufen. "Dies ist eine enorme finanzielle Herausforderung", sagte die UN-Nothilfekoordinatorin Valérie Amos am Dienstag vor Journalisten in Genf. In den von der Epidemie betroffenen Regionen Westafrikas leben nach Einschätzung der UNO 22,3 Millionen Menschen. Ende August hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Kosten für ihr Maßnahmenpaket gegen Ebola noch auf 490 Millionen Dollar beziffert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.