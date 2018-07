New York (AFP) Chinas größter Onlinehändler Alibaba will bei seinem geplanten Börsengang noch mehr Geld einnehmen als bislang erwartet. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht vom Montag hervorgeht, sollen nunmehr 25,03 Milliarden Dollar (19,3 Milliarden Euro) erzielt werden. Der Ausgabepreis für die Aktien wurde demnach auf 66 bis 68 Dollar pro Anteilsschein angehoben.

