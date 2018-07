Washington (AFP) Drei Jahre nach der Ausmusterung der Space Shuttles stellt die US-Raumfahrtbehörde NASA die Weichen für eine Wiederaufnahme von bemannten Flügen ins All. "Wir bringen die Starts bemannter Raumfahrtzeuge nach Amerika zurück", teilte die NASA am Dienstag auf dem Onlinedienst Twitter mit. Für 22.00 Uhr MESZ setzte die Behörde eine Pressekonferenz am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Bundesstaat Florida an. Ein NASA-Sprecher wollte auf Nachfrage keine Einzelheiten bekanntgeben.

