New York (AFP) In der Debatte über häusliche Gewalt in den USA hat sich Popstar Rihanna mit dem TV-Sender CBS angelegt. Die 26-Jährige reagierte wütend auf die Entscheidung, eines ihrer Lieder aus dem Programm zu nehmen und dann doch wieder spielen zu wollen. "Ihr habt meinen Song in der letzten Woche zurückgezogen und wollt ihn an diesem Donnerstag wieder spielen? Nein, fickt euch!" schrieb Rihanna am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

