Washington (AFP) US-Generalstabschef Martin Dempsey hat die direkte Beteiligung von US-Militärberatern an Kampfeinsätzen gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak nicht ausgeschlossen. "Wenn wir an einen Punkt gelangen, an dem wir glauben, dass unsere Berater irakische Soldaten bei Angriffen auf bestimmte IS-Ziele begleiten sollten, dann werde ich das dem Präsidenten empfehlen", sagte Dempsey am Dienstag bei einer Anhörung im Senat in Washington. Präsident Barack Obama werde dann "von Fall zu Fall" entscheiden.

