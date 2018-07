Bagdad (AFP) Die US-Armee erwägt die direkte Beteiligung eigener Militärberater an Kampfeinsätzen gegen die Dschihadisten im Irak. Eine militärische Beratung irakischer Soldaten beim "Nahkampf" gegen Einheiten des Islamischen Staats (IS) könne notwendig werden, sagte der US-Generalstabschef Martin Dempsey am Dienstag im Senat. Die US-Luftwaffe machte ihre Drohung wahr und bombardierte erstmals auch IS-Stellungen nahe der Hauptstadt Bagdad.

