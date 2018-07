Washington (AFP) Im Kampf gegen die Erderwärmung will die US-Regierung den Ausstoß von Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) reduzieren. Das Weiße Haus verpflichtete sich am Dienstag gemeinsam mit 20 großen Unternehmen dazu, den Verbrauch der klimaschädlichen Gase zurückzufahren. Fluorkohlenwasserstoffe kommen zum Beispiel als Kühlmittel in Klimaanlagen und Kühlschränken zum Einsatz.

