Düsseldorf (dpa) - Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE will in der kommenden Tarifrunde eine kürzere Wochenarbeitszeit für Beschäftigte ab 60 Jahren fordern. Ab 60 Jahren sollen künftig auch eine Drei- oder eine Vier-Tage-Woche möglich sein, sagte IG BCE-Vorstand Peter Hausmann der "Rheinischen Post". Es gehe darum, die Belastungen zu verringern, dann können die Beschäftigten auch länger in den Betrieben gehalten werden. Das Thema Arbeitszeit soll auch in der Metall- und Elektroindustrie eine Rolle spielen. Die IG Metall will in der Tarifrunde auch neue Arbeitszeitmodelle durchsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.