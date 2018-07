Sofia (AFP) Wegen des Verdachts auf Unterschlagung von Millionen ist einer der einflussreichsten Geschäftsleute Bulgariens, Zwetan Wassilew, verhaftet worden. Wie die bulgarische Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Sofia mitteilte, stellte sich Wassilew, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt, den Behörden in Serbien.

