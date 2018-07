Reith bei Seefeld (AFP) Bei einer Wanderung in Tirol ist ein 77-jähriger Deutscher tödlich verunglückt. Der Mann geriet am Dienstagnachmittag auf rund 2100 Metern Höhe in der Gemeinde Reith bei Seefeld ins Stolpern und stürzte rund 80 Meter über steiles und felsiges Gelände in eine Schlucht, wie die Polizei am Mittwoch laut einem Bericht der Nachrichtenagentur APA mitteilte. Der herbeigerufene Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können.

