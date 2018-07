Brüssel (AFP) Am europäischen Automarkt geht es weiterhin aufwärts: Mit einem Anstieg bei den Pkw-Neuzulassungen um 5,6 Prozent im Juli und um 2,1 Prozent im August setze sich der seit einem Jahr vorherrschende Aufwärtstrend fort, teilte der europäische Autohersteller-Verband ACEA am Mittwoch in Brüssel mit. Über die gesamten ersten acht Monate des Jahres 2014 lag der Anstieg demnach bei sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

